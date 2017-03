Tịch thu hơn nửa tấn thịt heo “lậu” trên xe khách

Đó là xe khách loại 12 chỗ, biển số 60M-3582, do Nguyễn Thành Huấn điều khiển từ Đồng Nai vào TP.HCM. Số thịt heo nói trên không có giấy kiểm soát giết mổ, giấy chứng nhận kiểm dịch. Trên xe còn chở giò chả có chứa hàn the gấp nhiều lần so với quy định. Cơ quan thú y đã tịch thu, tiêu hủy toàn bộ thịt heo, giò chả và giao chiếc xe trên cho Công an quận Bình Thạnh tạm giữ.

Trước đó, các tiểu thương chợ Bà Chiểu đã phản ánh rằng chiếc xe khách này thường “đổ hàng” không rõ nguồn gốc tại đây và “phân phối” tới các chợ nhỏ khác bằng xe hai bánh.