Tịch thu sung công năm siêu xe

Chiều 5-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành mở các container, tịch thu sung công quỹ năm xe Lexus trị giá hàng chục tỉ đồng nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo hồ sơ, đầu năm 2013 một lô hàng năm xe ô tô đời mới gồm: ba xe Lexus LX 570, một xe Lexus GX 460F và một xe Lexus RX 350 được nhập từ cảng Oakland (Mỹ) và cảng Hong Kong. Đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Giao nhận PN (trụ sở tại 159/49/11 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) do bà VTBL làm giám đốc. Theo thông tin trên vận đơn, dàn “siêu xe” này được khai báo nhập theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.





Dàn siêu xe trị giá hàng chục tỉ đồng nằm tại cảng Tiên Sa. Ảnh: TT

Lô hàng nằm cảng hơn 30 ngày nhưng Công ty PN không đến làm thủ tục thông quan. Phía Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã nhiều lần phát thông báo yêu cầu doanh nghiệp đến nhận hàng nhưng doanh nghiệp này gửi văn bản từ chối nhận hàng với lý do “hàng bị chuyển nhầm cảng”. Theo đó, dàn siêu xe được chuyển đến cảng ở Malaysia chứ không phải Tiên Sa, đề nghị cơ quan chức năng cho tái xuất (!?).

Khi Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh lô xe bị “gửi nhầm” thì Công ty PN không cung cấp được. Nghi ngờ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Cơ quan CSĐT, do vụ án liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau nên việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đủ cơ sở để chứng minh năm xe Lexus nhập về cảng Tiên Sa là vật chứng của vụ án buôn lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Đồng thời, xác định số xe này là do Công ty PN chủ động vận chuyển về cảng Tiên Sa chứ không phải hàng “gửi nhầm” nên không cho tái xuất. Tính đến ngày 5-11, vụ việc đã hết thời hạn điều tra, cơ quan công an chưa chứng minh được bị can nên đã đình chỉ điều tra và ra quyết định tịch thu dàn “siêu xe” sung công quỹ.