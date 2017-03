Tịch thu súng săn của vị cán bộ bắn dọa hàng xóm

(PLO)- Ngày 14-12, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã tịch thu khẩu súng săn bắn đạn ria của ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, cán bộ Sở xây dựng tỉnh Nghệ An) dùng để bắn dọa hàng xóm vào trưa ngày 13-12.

Trung tá Vũ Đức Long, Trưởng Công an phường Hưng Phúc (TP Vinh) cho biết trưa 13-12, gia đình ông C.Đ.M là xóm giềng ông Hoàng, sửa chữa công trình vệ sinh gây tiếng ồn. Ông Hoàng không ngủ trưa được sang nhắc nhở ông M. và hai bên xảy ra cãi nhau. Ông Hoàng về nhà lấy súng săn sang bắn chỉ thiên dọa gia đình ông M. Công an phường Hưng Phúc đã kịp đến tước khẩu súng và tạm giữ ông Hoàng và chuyển vụ việc lên Công an TP Vinh. Chiều 14-12, ông Hoàng đã được thả về nhà và chờ Công an TP Vinh ra quyết định xử lý. ĐẮC LAM