Tịch thu, tiêu hủy 800 con gà không rõ nguồn gốc

11h20 ngày 11-9, Tổ Cảnh sát Môi trường, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an huyện Đông Anh phối hợp với Đội Công an phụ trách xã, phục kích tại đường liên xã Thụy Lâm - Liên Hà, thuộc địa bàn xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, phát hiện và bắt quả tang xe ô tô nhãn hiệu Kia loại 3,5 tấn, BKS: 98K-7908, do lái xe Nguyễn Văn Dương, SN 1980, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang điều khiển, chở 800 con gà.

Tại thời điểm kiểm tra, Dương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất sứ số gà trên và phải theo các chiến sỹ công an về trụ sở để làm rõ. Qua đấu tranh, Công an huyện Đông Anh được biết chủ số hàng là Nguyễn Thị Hằng, SN 1977, ở thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh. Hằng khai sáng 11-9, đã đến thị trấn Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương mua gom số gà trên của nhiều gia đình. Toàn bộ số gà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hợp đồng, chứng từ xác nhận nguồn gốc.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ số hàng 2 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định phải kiểm dịch mà không có chứng nhận kiểm dịch, được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 12 Nghị định 40/CP (ngày 24-4-2009) của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Theo Hà Trang (ANTĐ)