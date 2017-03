Tiệc nhậu đáng giá... “ngàn vàng”

Công an huyện Long Hồ-Vĩnh Long vừa kết thúc điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố đối với Phạm Nguyễn Trường Lộc (SN 1992, ấp An Phú A, xã Long An, Long Hồ) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Bị hại là em B. (SN 1-5-1998, ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh– Tam Bình) đã đánh mất đời con gái trong một lần theo bạn bè… nhậu nhẹt.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Long Hồ: Ngày 3-9-2011, Lộc rủ B. và một số bạn bè khác lên TP Vĩnh Long nhậu. Tuy không biết nhậu, nhưng B. cũng theo bạn bè và muốn tập tành một lần cho “bằng bạn bằng bè”. Do chưa lần nào nhậu, nên khi B. uống được vài ly rượu thì thấm mệt, quên cả đường về. Thấy vậy, Lộc lấy xe gắn máy đưa B. về nhà và B. ngồi sau xe ôm sát vào người Lộc. Trên đường về, Lộc nảy sinh ý định tà tâm với B. liền ghé vào quán nước giải khát của chị Võ Thị Bảy (ấp An Phú, xã Long An) dụ B. vào uống nước, nằm võng chờ tỉnh rượu về kẻo gia đình phát hiện la rầy. B. ngây thơ tin lời, đâu biết rằng mình sắp rơi vào cạm bẫy dục vọng của Lộc. Lộc đưa B. vào cái tum sau quán nước vắng vẻ và 2 người nằm chung một cái võng. Do say rượu, B. ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì mọi chuyện… đã xong, cái đáng giá ngàn vàng đời con gái của B. bị Lộc “cướp” mất. B. tỉnh dậy, tuy có trách hờn bạn nhưng cũng muộn, đành ôm hận ra về. Về đến nhà, thấy con có mùi rượu và có biểu hiện khác thường, mẹ của B. gạn hỏi nhiều lần con mới khai thiệt là “con bị Lộc hiếp dâm”. Mẹ B. nghe qua choáng váng mặt mày, bởi B. mới 13 tuổi và ngày thường rất ngoan hiền, chưa bao giờ uống giọt rượu nào. Vụ việc đổ bể ra, Lộc bị bắt giữ và Công an huyện Long Hồ khởi tố Lộc về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau vụ việc, Lộc và B. đều hối hận. Lộc bộc bạch rằng: Tuổi mới lớn, say rượu, nằm chung võng với nhau nên không kiềm chế được dục vọng. Bây giờ mình rất ăn năn về chuyện mình làm và xin gia đình bị hại tha thứ… Còn em B. cũng tự trách bản thân ham vui, sớm tập tành ăn nhậu mới xảy ra chuyện không hay và khi hối hận thì cũng đã muộn. Trong quá trình điều tra, gia đình bị can Lộc cũng tích cực khắc phục hậu quả cho phía em B. bằng việc đền 30 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Mẹ của B. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Lộc bởi cả 2 đều còn non lòng nhỏ dại, nông nổi, thiếu suy nghĩ. Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; đ) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; c) Phạm tội nhiều lần; d) Đối với nhiều người; đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Theo Hoài Phong (Vĩnh Long Online)