Tiệm thuốc Tây bán giấy chứng nhận sức khỏe giả

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã triệt phá hai điểm làm hồ sơ xin việc và giấy chứng nhận sức khỏe giả.

Qua theo dõi, sáng 1-3, khi Nguyễn Văn Hát (chủ tiệm ảnh Huy Hoàng, phường An Phú, thị xã Thuận An) đang giao hồ sơ giả cho khách thì trinh sát bắt quả tang. Em trai của Hát là Nguyễn Tuấn Anh cũng được triệu tập về công an để làm rõ hành vi liên quan đến hoạt động của Hát.

Tại tiệm ảnh, công an thu giữ 10 bộ hồ sơ xin việc giả, một máy tính, máy scan và nhiều con dấu được lưu giữ trong máy tính. Hát khai tùy theo đặt hàng của người có nhu cầu mỗi ngày làm 3-10 bộ hồ sơ giả với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/bộ.

Cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ Mai Văn Vương (tạm trú khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức.

Nguyễn Văn Hát và Mai Văn Vương cùng con dấu và hồ sơ giả. Ảnh: Đ.LÊ

Trước đó, ngày 26-2, ĐTL đến UBND phường An Bình (thị xã Dĩ An) để xác nhận hồ sơ xin việc. Tại đây, cán bộ UBND phường phát hiện trong bộ hồ sơ có giấy chứng nhận sức khỏe đóng dấu của BV Quân đoàn 4 nghi là giả nên đã chuyển sang công an phường xác minh.

Qua đó, L. khai đã mua giấy chứng nhận sức khỏe tại tiệm thuốc Tây Thanh Tâm với giá 30.000 đồng.

Tiến hành kiểm tra tiệm thuốc Tây Thanh Tâm do Nguyễn Thị Tâm (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) đứng tên, công an thu giữ 14 giấy chứng nhận sức khỏe, 10 toa thuốc và ba phiếu khám bệnh đều đóng dấu BV Quân đoàn 4. Bà Tâm khai có một người tên Vương đến chào bán giấy chứng nhận sức khỏe; toa thuốc và phiếu khám bệnh đóng dấu sẵn với giá 3.000-3.500 đồng/tờ. Bà Tâm mua và bán lại từ 10.000 đến 25.000 đồng/tờ cho người xin việc, thi bằng lái xe để họ điền tên, chiều cao, huyết áp, cân nặng… vào.

Ngay sau đó, trinh sát đã bắt quả tang Mai Văn Vương đang mang theo 50 giấy chứng nhận sức khỏe đã xác nhận “đủ sức khỏe” đóng dấu sẵn, đến bán cho một tiệm thuốc Tây khác trên địa bàn phường An Bình. Trong người Vương còn có bốn hồ sơ xin việc đóng dấu của UBND phường An Bình. Vương thừa nhận tất cả giấy tờ trên là do Vương “sản xuất” để bán cho những người có nhu cầu đặt hàng. Khám xét nơi Vương ở trọ, công an thu giữ máy in màu, máy tính, sáu bản sao bằng tốt nghiệp ĐH giả; 95 giấy chứng nhận sức khỏe đã đóng dấu và ba con dấu giả.

