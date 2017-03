Tiệm vàng bị cuỗm 130 lượng

Chủ tiệm vàng Huỳnh Tấn Trung (52 tuổi) cho biết, tối 3/9 ông khóa cửa nhà, dùng ôtô chở bà xã, vợ chồng hai đứa con trai và hai cháu nội đi qua thị xã Thủ Dầu Một Bình Dương ăn tối. Khoảng một giờ sau, ông nhận được điện thoại của hàng xóm Lê Văn Hoàng (47 tuổi) báo nghe tiếng chân người chạy từ cửa sau nhà ông và nghi là trộm.



“Khi về, tôi tá hỏa thấy căn nhà bị lục tung. Vàng trong tủ trưng bày trước nhà bị gom sạch”, ông Trung kể.







Tiệm vàng Liêm Minh. Ảnh: An Nhơn.

Kẻ trộm dùng cây tràm bắc qua rào kẽm đột nhập vào nhà. Ảnh: An Nhơn.

Theo An Nhơn ( VNE)



Sau khi kiểm kê số vàng trong tiệm, ông Trung báo bị mất 130 lượng vàng (trong đó có 50 lượng 24k và 80 lượng 18k) và 500 triệu đồng tiền mặt. Trong số tài sản mất trộm có cả vàng của khách đem tới cầm. Tổng số thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đồng.Khám nghiệm hiện trường, công an huyện Củ Chi xác định, kẻ trộm đã đột nhập từ phía sau nhà ông Trung. Tên tội phạm đã dùng hai cây tràm để bắt qua khu sình lầy và tường rào kẽm B40, bẻ gãy song sắt để đột nhập vào nhà.Căn nhà dài khoảng 40 m là nơi ở và được ông Trung dùng kinh doanh vàng cách đây 6 năm. Phía trước nhà giáp tỉnh lộ 9 được làm kiên cố để chống đột nhập. Nhưng phía sau nhà là khu rừng tràm, sình lầy, vắng vẻ lại chỉ được rào kẽm sơ sài. Sát bên tiệm vàng là quán cà phê và dãy nhà trọ công nhân. Đây là khu vực giáp ranh giữa TP HCM và Bình Dương.Ông Trung cho biết, do gia đình có đám tang cách đó khoảng một km nên tiệm vàng đóng cửa. Sáng 3/9, sau khi chôn cất xong, gia đình về nhà nhưng vẫn chưa kinh doanh trở lại. Tối ông lái xe chở gia đình đi ăn thì xảy ra mất trộm. “Đây là lần đầu tiên nhà tôi bị trộm. Do kinh doanh nhỏ nên tôi không lắp đặt camera cũng như thuê bảo vệ”, ông Trung cho hay.Thượng tá Nguyễn Văn Đạt, Trưởng Công an huyện Củ Chi, cho biết Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện đang thụ lý điều tra.