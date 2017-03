Tiền Giang: Bắt một côn đồ miệt vườn hung hãn

Chiều 14-10, Thành cùng bạn bè đến quán nhậu ấp 5, xã Mỹ Thành Nam. Tại đây, Thành đã tấn công một người tên Nam vì cho rằng người này “lớn tiếng” với mình. Khi ra khỏi quán, Thành gặp anh Trương Văn Điệp (công an xã), nghĩ là anh Điệp đến bắt mình nên Thành liền đánh anh Điệp. Do thấy Thành say rượu nên anh Điệp bỏ về trụ sở, Thành đứng đợi xe tải đi tới rồi chặn lại, đập vỡ kính xe trị giá 1,3 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thành Nam cử anh Điệp xuống hiện trường. Khi công an mời về trụ sở làm việc thì Thành xông vào tấn công anh Điệp. Đồng nghiệp anh Điệp can ngăn cũng bị Thành vật ngã xuống đường gây chấn thương ở đầu.