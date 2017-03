Tiền Giang: Chồng rải ảnh vợ ngoài quán - Khó xử lý?

Chiều 24-8, một số người dân TP Mỹ Tho (Tiền Giang) nhặt được gần trăm bức ảnh của một phụ nữ được rải ở vài quán cà phê tại TP này. Chị NC (ngụ huyện Châu Thành) đã đem số ảnh trên nộp cho công an và cho biết chị chính là nhân vật trong bức ảnh bị phát tán trên.

Rải ảnh vì muốn mẹ về chăm sóc con!

Chiều qua (25-8), chúng tôi tìm gặp anh MD, chồng chị C., người thừa nhận đã rải những tấm ảnh trên ở các quán cà phê. “Đó là 150 tấm ảnh thẻ, cỡ 3x4, mặt sau có viết chữ SERA, có ý nghĩa hãy tránh xa quán xá mà quay về nhà chứ không phải là chữ SIDA. Hai cha con tôi (cùng con gái) bỏ lại các quán cà phê hơn 50 tấm” - anh D. khẳng định.

“Tôi không có mục đích làm nhục gì vợ mình cả, cũng không cố tình bêu xấu chuyện gì và thật sự không biết làm vậy là vi phạm pháp luật. Mục đích chính của tôi là muốn kéo người vợ trở về chăm sóc hai đứa con nhỏ, một bệnh nặng, còn một bị tai nạn giao thông” - anh D. rơm rớm nước mắt nói.

Do hai vợ chồng có mâu thuẫn chuyện tiền nong nên cả hai quyết định ly thân từ một năm nay. Mới đây, cháu gái (15 tuổi) con chung của hai người bị tai nạn giao thông rất nặng nên phải nằm bệnh viện cấp cứu. Đây chính là lý do mà anh D. muốn vợ mình trở về. Anh nói: “Con gái tôi đang tuổi dậy thì, chuyện cha chăm sóc cho con rất khó khăn nên tôi muốn kêu vợ về chăm sóc cháu. Nhưng không biết cách nào nên mới làm bậy như vậy. Bởi trước đó vào ngày 20-8, tôi đã nhắn tin kêu vợ về để lo cho con, còn chuyện quan hệ vợ chồng tiếp tục hay không cũng được nhưng vợ tôi không chịu về. Hiện đứa con trai nhỏ (12 tuổi) của hai vợ chồng tôi cũng bệnh nặng, máu nhiễm trùng gây sưng phổi”.

Ngoài ra, anh D. còn giải thích sở dĩ anh rải tại các quán cà phê vì đó là những nơi vợ anh hay lui tới nhằm biết mà trở về.

Chỉ là ảnh bình thường

Cũng chiều qua, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị C. cho biết trước đó đã nộp đơn xin ly hôn với anh D. vì không thể chung sống được nữa nên cũng không muốn quay lại. Ngoài ra, chị C. cho biết đã trình báo sự việc này với Công an TP Mỹ Tho yêu cầu xử lý hành vi rải ảnh.

Công an TP Mỹ Tho cho biết không thụ lý vụ việc của chị C., vì những ảnh trên là do chị C. đem đến, hiện chị này lại cư ngụ tại huyện Châu Thành nên nơi đây hướng dẫn chị nộp đơn tại Công an huyện Châu Thành.

Theo bảo vệ của các quán cà phê nơi anh D. thừa nhận rải ảnh cũng như chị C. trình báo, hiện không có tấm ảnh nào được thu giữ.

Về việc có xử lý được hành vi rải ảnh này không, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Trần Nhật Long Huy (Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre). Theo luật sư Huy, việc phát tán ảnh này chỉ có thể cấu thành tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình sự khi người phát tán nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Tuy nhiên, ở đây anh D. rải những ảnh bình thường không phải những hình ảnh có thể làm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của chị C. thì không có cơ sở truy cứu được. Nếu chị C. cho rằng dòng chữ ghi sau ảnh (anh D. trình bày là SERA) có ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của mình thì phải yêu cầu cơ quan tố tụng chứng minh nhưng xem ra việc chứng minh yếu tố này là không thể...