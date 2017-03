Tiền Giang: Đề nghị truy tố phó công xã bắn chết người

Cơ quan điều tra vừa chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Văn Đoạn, nguyên Phó Công an xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông về tội giết người.

Ngày 6-2, Nguyễn Văn Đoạn đang trực chỉ huy tại trụ sở thì được tin báo có người mở trường gà cá cược ăn tiền. Đoạn cùng sáu người thuộc công an và quân sự xã liền tới một trường gà ở xã Tân Phước. Khi thấy hàng chục người đang say sưa đá gà, Đoạn móc súng K54 bắn chỉ thiên. Những người tham gia đá gà bỏ chạy, Đoạn nhằm vào ba người đang chạy bắn tiếp ba phát làm một người chết vì đạn trúng tim, một người bị thương và một người bị đạn sượt qua đầu do có đội mũ bảo hiểm.

Công an tỉnh Tiền Giang cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Ngọc Loan (ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành) và Nguyễn Ngọc Thảo (phường 5, TP Mỹ Tho) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước. Cơ quan điều tra xác định Loan đã lừa gần 550 triệu đồng và Thảo lừa hơn 330 triệu đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện một đường dây lừa đảo bằng hình thức thế chấp sổ đỏ và đã bắt tạm giam Lê Hồng Châu và Trần Thị Lệ Chi. Hai người này đã cùng đồng bọn thế chấp 68 sổ đỏ cho Huỳnh Ngọc Kim Chi (ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) với thủ đoạn làm giả hợp đồng mua bán nhà đất để lừa đảo số tiền hơn bảy tỷ đồng.