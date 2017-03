Tiền Giang: Khởi tố phó công an xã đã bắn ba người

Bị can Đoạn nguyên là phó công an xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang).

Lúc 13 giờ ngày 6-2 (30 tháng Chạp), nhận được tin báo một nhóm đối tượng đá gà ăn tiền, Đoạn cùng sáu công an viên và dân quân xã đi tới một trường gà ở xã Tân Phước. Đoạn ra lệnh mọi người đứng im nhưng một số đối tượng bỏ chạy, Đoạn liền dùng súng K54 bắn chỉ thiên một phát cảnh cáo. Khi nghe tiếng súng nổ, những người tham gia đá gà khác cũng bỏ chạy. Đoạn nhằm vào ba người đang chạy bắn tiếp ba phát.

Theo kết quả giám định, phát súng thứ nhất trúng lưng bên trái của Trần Văn Lắm (36 tuổi, ngụ xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông) rồi xuyên ra phía trước làm vỡ tim khiến Lắm chết tại chỗ. Phát súng thứ hai Đoạn nhằm vào đầu của Nguyễn Thành Kiệt (36 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông), may mắn Kiệt đội mũ bảo hiểm nên viên đạn chỉ sượt qua da đầu thoát chết. Phát súng thứ ba trúng vào bụng Trần Khải Đăng (31 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) làm Đăng bị thương nặng. Đoạn đã mang súng đến Công an huyện Gò Công Đông tự thú. Công an huyện đã chuyển Đoạn cùng tang vật gây án cho cơ quan điều tra Công an tỉnh.