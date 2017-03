Tiền Giang: Loạn tin đồn bắt cóc, cướp của

Trước đó, chúng gây ra năm vụ cướp bằng thủ đoạn cầm mã tấu chặn xe người đi đường. Từ đây có người đồn thổi “phòng mạch của bác sĩ Đ. ở cầu Sắt, xã Bình Phan cũng bị đánh cướp”. Theo đó, khi bác sĩ Đ. vừa ra khỏi phòng mạch thì hai thanh niên dùng mã tấu khống chế và yêu cầu đưa hai triệu đồng kèm theo lời dọa “Sẽ quay trở lại lần sau”. Bác sĩ Đ. cho biết liên tục bạn bè, đồng nghiệp gọi điện thoại đến hỏi thăm khiến ông phát cáu.

Tương tự, phòng mạch của bác sĩ U. cũng bị tung tin cướp viếng. Ông U. kể lại “Một tin đồn là giữa đêm khuya có người kêu cửa nói có người bệnh nặng cần cấp cứu. Vừa mở cửa ra thì có bốn thanh niên, trong đó có hai người bịt mặt bằng khăn đen dùng dao khống chế tôi yêu cầu đưa năm triệu đồng rồi tẩu thoát” Theo ông U., không hiểu kẻ xấu tung tin như vậy nhằm mục đích gì nhưng khiến nhiều người quen các nơi gọi điện thoại hỏi thăm và động viên ông nên báo với công an. “Bạn bè tôi bên Mỹ cũng gửi e-mail về hỏi về tin đồn nhảm”.

Kế tiếp, kẻ xấu còn tung tin “một doanh nghiệp kinh doanh thức ăn gia súc tại xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo bị cướp chặt đứt cánh tay vì đeo nhiều vàng vòng”. Nghiêm trọng hơn là trường hợp ông TĐL (chủ doanh nghiệp kinh doanh phân bón) bị thêu dệt rằng “Ông L. đang đi ngoài đường thì bị một nhóm thanh niên bắt cóc, tống tiền”. Thậm chí còn “dặm mắm, thêm muối” là gia đình ông L. đã âm thầm bỏ ra hàng chục ngàn USD để chuộc ông L. trở về an toàn. Do sợ mất uy tín nên ông L. đã không dám tố cáo với cơ quan công an.

Mới đây, tại TP Mỹ Tho lan truyền tin đồn Công an xã Trung An trong một lần tuần tra đã phát hiện băng cướp có vũ trang. Bọn cướp nhả nhiều phát đạn vào công an để chạy thoát thân. Cuộc đọ súng giữa hai bên gây náo loạn cả khu vực.

Trả lời với phóng viên, thiếu tá Hòa, Trưởng Công an xã Trung An, cho biết trong lúc tuần tra đêm, công an xã phát hiện có chín đối tượng đi trên ba xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và tắt đèn chiếu sáng. Khi công an ra hiệu dừng xe thì chúng giăng hàng ngang lủi thẳng vào công an. Thấy vậy công an xã bắn chỉ thiên hai phát và chặn bắt được năm đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết tất cả những thông tin trên đều là tin đồn thất thiệt. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ điều tra, xác minh nguồn tin trên xuất phát từ đâu để xử lý theo pháp luật. Mặt khác, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết và an tâm mỗi khi có việc phải đi ra đường vào ban đêm.