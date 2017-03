Tiền Giang: Phá đường dây trộm cắp xe máy xuyên quốc gia

Công an Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam ba bị can gồm Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Tuấn (cùng ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Đỗ Thị Ngọc Hà (ngụ phường Long Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Các đối tượng này khai nhận đã trộm cắp gần trăm xe máy từ các tỉnh miền Đông Nam bộ đến đồng bằng sông Cửu Long. Để qua mặt lực lượng CSGT, các đối tượng còn sản xuất cả giấy chứng nhận đăng ký và giấy phép lái xe giả để đưa xe lưu thông trên đường. Các xe máy bọn chúng nhắm đến đều là những xe có giá trị như Wave, Air Blade... Trộm xong, chúng đưa về TP.HCM đục lại số khung, số máy và làm giả chứng nhận đăng ký để bán sang Campuchia.