Tiền Giang: Phá trường gà, bắt 34 nghi can

Chiều 24-11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và Công an huyện Chợ Gạo bắt giữ 34 nghi can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.



Các nghi can bị bắt tại trận.

Người đứng ra tổ chức trường gà là Lê Tấn Hoàng (SN 1985, ngụ xã Bình Phan). Người làm biện kiêm trọng tài là Nguyễn Văn Truyền (SN 1981, ngụ xã Bình Phan).



Theo thông tin ban đầu, trường gà Hoàng đứng ra tổ chức giữa khu vườn rậm nằm sâu trong con đường có nhiều vòng cảnh giới công an. Hằng ngày Hoàng và Truyền đứng ra tổ chức nhiều con bạc từ các nơi đổ về chơi.



Lê Tấn Hoàng, người đứng ra tổ chức trường gà



Chiều 24-11, hàng chục trinh sát công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo nổ súng khống chế 34 nghi can. Tại hiện trường, công an đã tạm giữ nhiều con gà đá, cựa gà, 70 cuộn băng keo, bảy xe máy, 31 điện thoại di động và 169 triệu đồng tiền mặt.