Tiền Giang: Tạm giữ tài công làm chìm tàu khách

Ông Long là chủ và cũng là tài công của tàu khách Hoàng Long, đã bị lật úp lúc 20 giờ 30 ngày 19-3, trên kênh Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

Khi bị chìm, trên tàu có đến 61 hành khách và khoảng 30 tấn hàng hóa. Tai nạn làm bốn người chết. Sau đó, ông Long bỏ trốn gần một ngày sau mới đến cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang trình diện. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân tai nạn có thể do tài công vượt phải không an toàn.