Tiền Giang: Tự xưng quen ngân hàng để lừa đảo

(PL)- Ngày 29-6, thượng tá Đặng Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết công an vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vũ (xã Long Hưng, thị xã Gò Công) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 3 đến tháng 5-2009, Vũ tự xưng là người nhà của một cán bộ ngân hàng, huy động tiền của nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn. Theo xác minh của cơ quan điều tra, Vũ đi lừa nhiều người. Vũ khai nhận đã lừa đảo bốn người với hơn hai tỷ đồng. HOÀNG ANH