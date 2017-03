Tiền rách đổi không mất phí

Theo quy chế, các NHNN chi nhánh tỉnh, TP; các kho bạc nhà nước... (gọi là đơn vị thu đổi) có trách nhiệm thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân.

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được phân làm ba loại: tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông; tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản và tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc. Thống đốc yêu cầu thu đổi cho khách hàng không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ và không thu phí đối với tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông và tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc. Đối với tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản, nếu không đủ điều kiện đổi, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do không đổi. Phí đổi tiền trong trường hợp này là 4% trên tổng giá trị tiền được đổi. Mức phí tối thiểu cho một món đổi là 2.000 đồng.