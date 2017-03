Tiếng kêu cứu thất thanh từ căn nhà chồng đâm vợ rồi cắt cổ tự tử

Công an quận 8 xác nhận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra để làm rõ vụ án xảy ra tại một gia đình sống ở đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 khiến một người chết và một người bị thương.

Người tử vong được xác định là ông Huỳnh Khải Luận (48 tuổi), còn người bị thương là bà Nguyễn Thị Kim Anh (41 tuổi, vợ ông Luận).

Thông tin ban đầu từ công an xác định vào khoảng 5 giờ 40 sáng 12-12, người dân sống tại khu vực hẻm 35/11 Cao Lỗ ở xung quanh nhà ông Luận, bà Anh đang ngủ bỗng nghe nhiều tiếng kêu cứu thất thanh nên choàng tỉnh bật dậy chạy đến xem.

Khi người dân chạy đến thì thấy bà Kim Anh người dính đầy máu từ trong nhà chạy ra ngoài, chạy được một đoạn thì người phụ nữ này nằm gục xuống đất. Thấy vậy người dân lập tức gọi phương tiện đưa bà Anh đến BV quận 8 cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương ở đầu và bụng.



Người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà vợ chồng ông Luận bà Anh lúc rạng sáng.

Đồng thời người dân gọi điện thoại báo tin cho công an đến hiện trường. Khi công an tiếp cận nhà ông Luận - bà Anh thì cửa đã khóa từ bên trong, do đó công an đã phải phá cửa mới vào được bên trong. Khi vào bên trong nhà, công an phát hiện ông Luận đã tử vong với vết cắt ở cổ, mất nhiều máu.

Ngoài ra, trong nhà còn có một bé gái gần hai tuổi là con của ông Luận, bà Anh đang còn ngủ.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai ban đầu của người có liên quan, công an nhận định khả năng ông Luận đâm bà Anh bằng dao Thái Lan, rồi tự dùng dao cắt cổ mình tự tử.

Theo khai báo của người thân vợ chồng ông Luận, bà Anh, có khả năng nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa hai vợ chồng. Cụ thể, mới đây mẹ ông Luận bán nhà và có đưa một khoản tiền cho ông Luận, sau đó ông Luận giao lại cho vợ, từ đó xảy ra mâu thuẫn trong việc chi tiêu.