Tiếng kêu cứu trong mơ hé lộ vụ bé gái bị hiếp tập thể

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận vì sau khi gây chuyện, thủ phạm không hề lo sợ, băn khoăn mà vẫn tổ chức ăn nhậu, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Căn nhà gia đình nạn nhân sinh sống

Cứ ngỡ bạn của anh trai là người tốt

Vượt hơn 2 tiếng đồng hồ, hết đường nhựa đến đường đá đỏ, đường đất trơn trượt, nhiều lúc tưởng chừng chiếc xe gắn máy mình điều khiển có thể bay xuống ruộng, chúng tôi đến được nhà anh T.V.N (46 tuổi, thường được gọi là anh Chín), cha ruột của nạn nhân T.T.B.

Căn nhà ẩm thấp, với mái tôn thấp lè tè đã quá cũ, nhiều chỗ đã hư hỏng nặng. Chúng tôi bước xuống phía chái căn nhà lợp lá dừa nước, để tránh cái nóng hầm hập như thiêu đốt.

Cha của nạn nhân kể: “Tối 28/8, các cô cậu của Bé đi thăm nuôi ông ngoại bệnh già ở TP HCM, có nhờ con tôi đến nhà ngủ cùng bà ngoại, trông nhà giùm. Khi đến nơi, Bé thấy còn sớm nên vào nhà bạn mượn tập chép bài”.

Theo lời kể của người cha, gần 19h, B. mới từ nhà bạn đi về thì gặp Trần Chí Công (SN 1992, ngụ cùng ấp) rủ đi uống nước ở quán Cẩm Hồng, cùng trong xóm. Công là bạn của anh trai B., cũng là người cùng xóm nên nạn nhân không nghi ngờ gì hết, đồng ý đi theo.

Khi ngồi uống nước được một lúc, Công bảo B. ngồi đó chờ một chút, hắn đi rủ thêm Trần Văn Sang (SN 1990), Hồ Chí Thanh (SN 1995) và phạm Thanh Cường (tự Tí, đều ngụ ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ) đến ngồi uống nước chung.

Một lúc sau, bốn đối tượng này kêu chủ quán mang một chai rượu để uống. Trong lúc cả nhóm nhâm nhi, B. cũng ngồi đó và được bọn chúng mời rượu, nhưng em từ chối. Nhóm thanh niên liền ép nạn nhân phải uống, nếu không uống sẽ đánh. Vì lo sợ bị đánh, B. cắn răng chịu đựng nuốt từ ngụm rượu, cay xé họng nhưng không dám hé răng.

Ngồi được một lúc, Bé thấm rượu, choáng váng, thấy vậy tên Sang đứng dậy lấy xe máy, cho B. ngồi giữa, tên Công ngồi phía sau ôm chặt nạn nhân. Hai tên còn lại lấy xe đạp của B. chạy theo sau.

Do có ý đồ trước, nên đám thanh niên không đưa B. về nhà mà chạy thẳng đến một khu vực vắng vẻ, không có nhà cửa. Chạy được một đoạn, B. nhìn sang hai bên đường thấy rất lạ, không phải đường về nhà liền yêu cầu tên Sang dừng xe lại và định kêu cứu thì bị tên ngồi sau bịt miệng và hăm dọa: “Nếu kêu la lớn thì sẽ bị bóp cổ chết!”.

Khi đến nơi đã định, tên Công thực hiện hành vi đồi bại đối với bé gái ngay trước mặt các đối tượng đi cùng. Sau tên Công lần lượt các tên Sang, Cường, Thanh thay nhau làm nhục bé gái… Đến gần 23h, bọn chúng mới chịu đưa nạn nhân về. Khi cách nhà bà ngoại B. khoảng 100m, bọn chúng dừng lại, đưa xe đạp bảo B. về nhà ngoại ngủ.

Nạn nhân phần vì hốt hoảng, phần vì xấu hổ nên giấu nhẹm chuyện mình bị xâm hại. Nhưng hai ngày sau, trong giấc ngủ B. thường giật thót người, luôn miệng kêu cứu, khiến mẹ em sinh nghi… Khi mẹ dỗ dành gặng hỏi, B. mới nói ra sự thật.

Cha nạn nhân thuật lại vụ việc.

Thủ phạm vụ hiếp dâm có nhiều tình tiết tăng nặng

Vừa nghe con gái nói đã bị bốn tên thanh niên cùng xóm thay phiên nhau làm nhục, bà mẹ ngã ngang, ngất xỉu. Vì quá sốc trước sự việc, mẹ nạn nhân phải đi cấp cứu và nằm điều trị gần 10 ngày tại bệnh viện huyện Châu Thành.

Ông Chín, cha nạn nhân cho biết, sau khi cấp cứu vợ ổn định, ngày 30/8, ông đưa con gái đến gặp ông trưởng ấp trình báo và được ông này hướng dẫn đến công an xã tố cáo sự việc.

Công an xã Thuận Mỹ tiến hành lập hồ sơ ban đầu, đồng thời báo ngay vụ việc đến công an huyện Châu Thành. Cũng trong ngày 30/8, lực lượng công an huyện tiến hành bắt khẩn cấp đối với bốn kẻ đồi bại khi chúng đang tổ chức ăn nhậu tại nhà tên Công.

Một lão nông trong ấp cho biết: “Khi nghe lực lượng công an huyện xuống truy bắt bọn chúng, tôi cứ ngỡ là tụi nó bỏ trốn khỏi địa phương. Ai ngờ cả bốn đứa nó không đi đâu hết mà con tổ chức ăn nhậu, xem như không có chuyện vì xảy ra”.

Theo một cán bộ điều tra công an huyện Châu Thành, vụ án đang trong quá trình điều làm rõ vai trò của từng đối tượng, tuy nhiên bước đầu 4 kẻ đồi bại đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cũng theo vị cán bộ này, trong vụ án hiếp dâm kể trên, ngoài tội danh nghiêm trọng là “hiếp dâm trẻ em”, các đối tượng còn có những tình tiết tăng nặng như: dụ dỗ chuốc rượu người chưa thành niên để hiếp dâm, dùng vũ lực cưỡng bức và hiếp dâm tập thể.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tấn Lộc, hiệu phó trường học nơi nạn nhân đang theo học cho biết, sau khi vụ việc xảy ra nhà trường đã gặp cô giáo chủ nhiệm của B., yêu cầu cô phải chú ý quan tâm động viên B. nhiều hơn, đồng thời tổ chức sinh hoạt lớp, nhắc nhở các em không được trêu ghẹo, cô lập B.. Cũng theo ông Lộc, nạn nhân vốn rất hòa đồng với các bạn cùng lớp, cùng trường, thường xuyên đạt học lực khá, hạnh kiểm tốt.

Còn theo ông Chín, sau khi sự việc xảy ra gia đình định chuyển trường, cho B. qua trường khác để học, nhưng cháu không muốn vì học ở đây quen trường, quen bạn.

Ông Chín thở dài, buồn rầu cho hay: “Ngoài giờ đi học về B. còn phụ giúp gia đình quét dọn nhà cửa, nhất là những lúc tôi cùng vợ đi đánh bắt cá trên sông Vàm Cỏ vài ngày. B. rất ngoan, thường ở nhà tự lo nấu ăn, chăm sóc bản thân. Bây giờ thì vợ chồng tôi chắc không dám để con gái ở nhà một mình như vậy nữa”.

Ông Đỗ Văn Toàn, Trưởng ấp nơi gia đình nạn nhân sinh sống cho biết, gia đình ông Chín tuy không thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo nhưng kinh tế rất khó khăn. Đứa con trai lớn của ông Chín, hiện phải đi làm công nhân ở Bình Dương, còn ông Chín và vợ, ngoài việc đồng áng, còn lăn lộn suốt ngày ngoài sông để đi lưới bắt cá, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Theo Liên Xuân (Pháp luật Việt Nam)