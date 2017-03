Tiếp tục có mưa lớn ở miền Nam

Dải thời tiết xấu này gây dông, sấm sét và mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành. Đây là đợt mưa trái mùa thứ sáu từ đầu mùa khô đến nay ở Nam bộ và là đợt mưa lớn nhất trong tháng 3 ở TP.HCM.

Ở miền Bắc, đợt gió mùa đông bắc tràn xuống đã làm nhiệt độ ở khu vực này giảm mạnh, trời rét đột ngột. Hôm qua (8-3), nhiệt độ ở vùng núi đã xuống dưới 10oC: Sapa 5oC, Tam Đảo: 8,2oC, Mộc Châu: 8,7oC, Hà Nội: 14,9oC. Dự báo hôm nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ. Trời tiếp tục rét trong hai ngày đầu tuần, sau đó thời tiết ấm dần đến gần cuối tuần.