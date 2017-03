Tiếp tục điều tra về quan hệ giữa bà Liễu với ông Tâm

Ngày 7-3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục triệu tập ông Nguyễn Văn Tâm (cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An) để làm rõ mối quan hệ của ông với bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng).

Cơ quan điều tra đã cho bà Nguyễn Thị Nhiệm (em ông Tâm) đối chất với cháu Lê Hồng Nhung (con bà Liễu và nhà báo Hoàng Hùng) về việc bà Liễu nhờ Nhung đưa thư cho ông Tâm thông qua bà Nhiệm. Cháu Nhung khẳng định sau khi cha chết khoảng 3-4 ngày, bà Liễu có đưa cho cháu Nhung một lá thư để cầm đến nhà bà Nhiệm nhờ chuyển cho ông Tâm.



Tuy nhiên bà Nhiệm phủ nhận, nói không biết chuyện này.Căn cứ vào những lá thư được cho là của bà Liễu viết gửi ông Tâm trước khi ra đầu thú, công an nghi ngờ việc ông Tâm biết bà Liễu là hung thủ đốt chồng nhưng lại không báo cơ quan điều tra.



Làm việc với công an nhiều ngày qua, ông Tâm vẫn khẳng định không có quan hệ bất bình thường với bà Liễu, không biết gì về những lá thư được cho là của bà Liễu viết gửi mình.



Theo V.TR. (TTO)