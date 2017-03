Tiếp tục khám xét khẩn cấp văn phòng sàn vàng BBG Việt Nam chi nhánh TP.HCM

(PLO) - Chiều ngày 1- 6, Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) và Cơ quan An ninh Điều tra (PA92, Công an TPHCM) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng củaViệt Nam tại TP.HCM (chi nhánh tầng 3, tòa nhà số 13, Cao Thắng, quận 3).