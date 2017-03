Tiếp tục mang quan tài đi đòi tiền ‘chạy án’

Trước tình hình trên, Công an phường Cửa Nam phải đến trước nhà ông Hòa giữ trật tự và yêu cầu đưa quan tài về.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 14-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm (chồng chị Xoan) tù chung thân trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều ngày liên tiếp sau đó, chị Xoan cùng một nhóm người mang chiếc quan tài đến đặt chắn ngang cổng nhà ông Hòa yêu cầu anh Dũng trả lại 800 triệu đồng đã nhận của chị Xoan để “chạy án” cho chồng chị này nhưng không chạy được.

Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh, công an đã nhận được đơn của chị Xoan tố cáo ông Dũng lừa lấy tiền nhưng do ông Dũng không có ở địa phương nên gây khó khăn trong việc làm rõ vụ việc.

Đ.LAM