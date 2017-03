Tiếp tục truy bắt nghi can trong vụ dí dao vào cổ cô gái cướp iPhone

Ngày 28-7, Công an quận 10 cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Nhân (tự Tin, SN 1995, ngụ quận Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (SN 1982, ngụ quận Bình Tân), Từ Đạt Minh (tự Quậy, SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và bàn giao Đoàn Hoàng Hiệp (SN 1985, ngụ quận 11) cho công an quận Bình Tân xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.



Băng nhóm cướp, đi cướp do Quốc cầm đầu vừa bị công an bắt giữ. Ảnh Nguyễn Tân

Đây là băng nhóm cướp giật do Quốc đứng đầu chuyên tụ tập cướp, đi cướp.

Qua đấu trang, Công an quận 10 xác định, ngoài 4 đối tượng nói trên còn Dương Quốc Bảo (SN 1990, trú quận Tân Phú) là một thành viên trong băng nhóm này và hiện đang bỏ trốn.



Hiện công an đang truy bắt Bảo và yêu cầu người này ra đầu thú. Ảnh công an cung cấp

Theo một cán bộ điều tra, khả năng băng cướp trên gây ra nhiều vụ án khác, do đó Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đề nghị người bị hại đến trình báo; yêu cầu Dương Quốc Bảo ra đầu thú để được khoan hồng. “Trong quá trình điều tra, truy xét băng nhóm này, Công an quận 10 đã huy động hàng chục trinh sát tỏa đi nhiều quận huyện để tìm những manh mối nhỏ nhất” – người này nói.



Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.