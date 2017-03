Tiếp viên hàng không đưa người ra nước ngoài trái phép

Cuối tháng 5-2007, Vinh nhận 1.000 USD từ một người quen để đưa Yu Zhong (người Trung Quốc) vào Việt Nam, rồi dùng hộ chiếu và visa giả xuất cảnh đi Canada. Vinh đã làm quen với Anh (tiếp viên của Vietnam Airlines) để móc nối với công an và nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Anh lại “nhờ” hai cán bộ đội xuất nhập cảnh công an cửa khẩu sân bay nhưng họ đã âm thầm báo cáo sự việc lên cấp trên. Ngày 8-7-2007, khi Yu Zhong nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất đã bị an ninh phát hiện dùng visa giả nên bị trục xuất khỏi Việt Nam. Trước đó, đầu tháng 5-2007, Vinh còn cùng với Tuấn tổ chức cho hai người Trung Quốc khác xuất cảnh từ sân bay Nội Bài đi Canada bằng visa giả và đã bị bắt quả tang nhưng chưa bị xử lý.