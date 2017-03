Tiếp viên nhà hàng mặc bikini tiếp khách

Lúc 2 giờ sáng 5.7, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM (đoàn 2) phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Bình Thạnh đã ập vào khách sạn Hồng Anh (247 Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh) bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm, trong đó có một nữ bán dâm dưới 16 tuổi.



Hiện công an Q.Bình Thạnh đang điều tra đường dây chăn dắt gái mại dâm liên quan đến trường hợp bị bắt quả tang này.



Cũng trong đêm 5.7, đoàn 2 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Thảo Phúc và Cát Tường, P.17, Q.Bình Thạnh.