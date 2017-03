Tiếp viên thoát y tại quán karaoke

Công an tỉnh Bạc Liêu ngày 30/1/2011 cho biết công an vừa bất ngờ kiểm tra quán karaoke Như Phượng (ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) do bà Tăng Thị Tím làm chủ.

Qua kiểm tra tại phòng karaoke số 104, lực lượng công an phát hiện ba tiếp viên nữ của quán đang ngồi tiếp ba khách nam; trong đó có một tiếp viên không mặc quần áo. Cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng kiểm tra nhà trọ Ngọc Diễm (đối diện quán Như Phượng) phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hai người bán dâm khai nhận là tiếp viên của quán Như Phượng. Theo cơ quan điều tra, quán karaoke Như Phượng đã nhiều lần tổ chức ăn chơi trụy lạc, từ tháng 6/2010 đến nay đã có bốn lần vi phạm. Tin, ảnh: Trần Thanh Phong (TNO)