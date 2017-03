Tiểu bậy bị la, rủ nhau đánh chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh vừa kết luận điều tra vụ án Nguyễn Minh Ánh cùng đồng bọn giết người và cố ý gây thương tích, xảy ra hồi tháng 5-2013, tại trường THCS Long Khánh, thuộc ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các đối tượng trong vụ án đã ra tay sát hại một người đã luống tuổi.

Vì tính chất côn đồ của các đối tượng gây án, cơ quan chức năng quyết định chọn đây là vụ án điểm đưa ra xét xử để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong cộng đồng.



Các đối tượng trong vụ án. Từ trái qua: Ánh, Nghĩa, An, Tỉ

Kết luận cho biết, khoảng 21 giờ ngày 13-5-2013, tại trường THCS Long Khánh, thuộc ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, xảy ra một vụ đánh chết người. Nạn nhân là ông Cao Văn Trung, sinh năm 1953, ngụ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 2-2013, ông Trung đến làm bảo vệ cho công trình xây dựng trường THCS Long Khánh và ngủ lại tại kho chứa vật liệu của công trình. Sáng 13-5-2013, Nguyễn Minh Ánh (tên thường gọi là Đẩu), sinh năm 1987, ngụ ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành (làm phụ hồ tại công trình) đi tiểu gần nơi ngủ của ông Trung nên bị ông Trung la rầy. Hai bên xảy ra cự cãi.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Trung mang sự việc trên kể lại với anh Phạm Hoài Điệp, quản công của công trình. Anh Điệp đến khuyên Ánh bỏ qua sự việc vì ông Trung đã lớn tuổi. Sau đó, không ai nói đến chuyện này nữa.

19 giờ cùng ngày, 3 người bạn của Ánh là Huỳnh Thanh Tỉ (sinh năm 1992), Lê Trường An (sinh năm 1993), cùng ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và Nguyễn Trọng Nghĩa (tự Chó Con), sinh năm 1994, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tạm trú ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền đến chỗ Ánh để chơi. Ánh rủ An, Nghĩa, Tỉ cùng Duy, Lộc Nở (là 3 người cùng làm hồ chung ở công trình) ra quán trước cổng trường uống rượu.

Khi uống hết khoảng 7-8 xị rượu đế và 10 chai bia Sài Gòn, Duy, Lộc, Nở về ngủ trước. Khi chỉ còn lại An, Nghĩa và Tỉ, Ánh mang chuyện hồi sáng bị ông Trung la mắng kể lại cho các bạn của mình nghe và rủ An, Nghĩa, Tỉ đi đánh ông Trung. Cả bọn đồng ý. Ánh nhặt 3 đoạn cây tràm khô đưa cho Nghĩa, Tỉ và An mỗi người một khúc để làm hung khí, nhưng An không lấy nên Ánh giữ để làm hung khí cho mình.

Ánh dẫn An, Nghĩa, Tỉ vào công trình, chỉ chỗ ông Trung ngủ. Sau đó, Ánh và An đến núp sau dãy phòng học, còn Nghĩa, Tỉ đến chỗ ông Trung vung cây đánh vào người ông Trung một cái. Bị đánh đau bất ngờ, ông Trung bật dậy, bỏ chạy ra hướng cổng công trình và kêu la cầu cứu.

Nghe tiếng la của ông Trung, ông Lã Văn Tú đang ngủ gần đó chạy ra thì bị Tỉ dùng cây đánh vào người. Ông Tú đưa tay lên đỡ và giằng co với Tỉ, còn An và Nghĩa đuổi theo đánh ông Trung.

Trong lúc Nghĩa và An ra sức đánh ông Trung thì Ánh chạy đến tiếp sức cho Tỉ đánh ông Tú. Ánh nhặt cây sắt đánh vào đầu ông Tú. Ông Tú đưa tay lên đỡ rồi cố chạy lên đống gạch, leo qua hàng rào thoát thân.

Khi ông Tú chạy được ra ngoài, Ánh, Tỉ quay lại cùng với Nghĩa và An tiếp tục đánh ông Trung. Dù nạn nhân van xin bọn chúng đừng đánh nhưng cả bọn vẫn lạnh lùng xuống tay cho đến lúc thấy ông Trung không còn cử động nữa mới thôi.

Thấy ông Trung đã nằm im, cả nhóm ra quán nhậu lấy xe về nhà. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14-5-2013, được sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, Tỉ, Nghĩa và Ánh lần lượt ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 11 giờ 20 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Trường An.