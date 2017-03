Tiêu hủy tất cả sữa, sản phẩm từ sữa có melamine

Thêm sản phẩm bị rút khỏi siêu thị

Công ty cổ phần Sữa VN (Vinamilk) có văn bản khẳng định tất cả nguyên vật liệu của đơn vị này đều được nhập khẩu trực tiếp từ các nước châu Âu, Mỹ và New Zealand. Vinamilk cũng đã cung cấp 13 phiếu kết quả kiểm nghiệm, trong đó có sáu mẫu sữa tươi trong nước, một mẫu sữa tươi tiệt trùng không đường 100% và sáu mẫu nguyên liệu sữa nhập (hai mẫu nguyên liệu nhập từ Ba Lan và bốn mẫu nguyên liệu nhập từ New Zealand) đều không có melamine.

Cũng trong báo cáo này, Bộ Y tế đang yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, bán thành phẩm sữa phải xuất trình phiếu kiểm nghiệm định tính không có melamine cho từng lô sản phẩm. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan quản lý của VN có thể lấy mẫu kiểm nghiệm định tính lại đối với chất melamine.

Bộ Y tế cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Đại sứ quán VN tại Trung Quốc và các nước khác cập nhật thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, danh sách thực phẩm có chứa melamine để Bộ Y tế kịp thời có chính sách phù hợp, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đề nghị Bộ Công thương tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm minh các sản phẩm sữa có vi phạm nhãn mác, không có nguồn gốc rõ ràng, hàng giả, hàng nhập lậu, có biện pháp phòng chống quyết liệt về khả năng sữa nhiễm melamine nhập khẩu qua đường tiểu ngạch tại các đường biên giới với Trung Quốc.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện nhi trên toàn quốc trong quá trình khám, chữa bệnh cần tập trung khai thác tiền sử sử dụng các sản phẩm sữa, phát hiện các bệnh nhi có dấu hiệu mắc các bệnh do sử dụng sữa nhiễm melamine nếu có.

Đã xác định nhiều loại sữa không độc

5% trẻ em Thượng Hải có thể bị sỏi thận China Daily đưa tin có thể tới 5% số trẻ em ở Thượng Hải (Trung Quốc) có sỏi thận do uống sữa nhiễm độc. Đã có 54.000 trẻ em ở Trung Quốc bị ốm vì sữa độc, 104 trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (FDA) vừa yêu cầu rút sáu sản phẩm ra khỏi lưu thông vì có thể sử dụng sữa nhiễm độc của Trung Quốc là bánh xốp của Oreo, thanh sôcôla sữa Dove, kẹo sôcôla M&M, kẹo thanh lạc Snickers, kẹo yoghurt Mentos, cà phê và bánh quy Mao Huad. Hệ thống kinh doanh bánh pizza Hut ở Đài Loan đã ngưng sử dụng loại phô mai khô dùng làm gia vị. Tính đến chiều 26-9 đã có thêm Ấn Độ, Hàn Quốc, Gabon, Libya, Togo, Benin, Kenia, Bờ Biển Ngà... ngừng nhập khẩu sữa và sản phẩm làm từ sữa có xuất xứ từ Trung Quốc. Indonesia cảnh báo sẽ phạt năm năm tù giam nếu các nhà bán lẻ không thu hồi 28 loại thực phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết Bộ Y tế chấp nhận các giấy kiểm nghiệm ở nước ngoài để nhanh chóng có danh sách đầy đủ sản phẩm sữa có/không nhiễm melamine trong 7-10 ngày tới. Tiếp đến sẽ cập nhật danh sách các thực phẩm khác để người dân an tâm dùng sữa.

Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nguyễn Thị Khánh Trâm cho biết ngoại trừ 6/6 mẫu sữa YiLi đều có melamine, từ 18 đến 24-9, các trung tâm kiểm nghiệm cả nước đã thông báo kết quả kiểm nghiệm 52 mẫu sữa thành phẩm, nguyên liệu, phụ gia sản xuất sữa, trong số này có thêm một mẫu sữa Pure Milk hiệu YiLi có melamine.

Các mẫu không vó melamine gồm 30 mẫu ở TP.HCM; các mẫu sữa tươi thanh trùng của Công ty cổ phần Lothamilk; cà phê hòa tan của Vinacafe Biên Hòa; lô các mẫu sữa bột béo tan nhanh, sữa bột ít béo canxi, sữa bột béo ngọt nguyên kem, sữa bột không béo canxi, sữa bột béo nguyên kem, sữa bột béo Úc đều lấy tại Saigon Co.op; lô mẫu kem không sữa, sữa bột dinh dưỡng New Zealand, sữa bột nguyên kem Intellac, sữa Mỹ Intellac, sữa bột nguyên kem New Milk, sữa bột giàu canxi Holand, sữa sươi New Zealand 100% nguyên chất Anchor, Anbros Whole milk , Skim milk, Full cream milk powder, sữa bột WMP 26, sữa bột HF 28, Skim milk powder, Instan Whole milk, IF base, sữa bột nguyên kem hiệu Anchor, sữa Fristu Strawberry, sữa bột Dielac alpha step 1, sữa bột Nuti IQ cho trẻ 1-3 tuổi, sữa bột Dutch Lady 123 cho trẻ trên 12 tháng tuổi, Sữa tươi tiệt trùng có đường Dutch Lady, sữa tươi nguyên chất nhãn hiệu Vinamilk do Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường kỹ thuật 3 lưu từ các lô sữa nhập khẩu và mua trên thị trường không phát hiện có melamine.

Tại Hà Nội, 21 mẫu sữa, phụ gia sản xuất sữa đã có kết quả kiểm nghiệm không có melamine.

“Xếp hàng” thử melamine

Ngày 26-9, Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM đã có kết quả phân tích tìm chất melamine của khoảng 20 mẫu sữa và các sản phẩm có dùng sữa. Khá nhiều mẫu trong số này có phát hiện chất melamine, với hàm lượng thấp nhất được phát hiện là 7ppb (tức trong 1kg sữa có 7microgram chất melamine) và mức cao nhất 6.000ppb. Cũng theo thông tin từ trung tâm này, trong hai ngày 25 và 26-9 đã nhận thêm 200 mẫu mới có yêu cầu tìm chất melamine trong sữa, các loại bánh và thực phẩm có dùng sữa...

Còn tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (TP.HCM) cũng phát hiện những mẫu có chất melamine với mức khá cao.