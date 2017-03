Tìm cha mẹ của bé 4 tháng nghi bị bắt cóc từ TP.HCM

Ba ngày qua, sau khi giải cứu cháu bé thành công, các nữ chiến sĩ Công an huyện Diễn Châu đã thay nhau ân cần chăm nuôi bé gái trên. Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Diễn Châu cũng trích lương, quyên góp tiền để mua sữa, quần áo, đồ dùng tặng bé.



Ai là cha mẹ, người thân hoặc biết tung tích của bé gái, xin liên hệ với cơ quan công an và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An để bé sớm được đoàn tụ.

Trước đó khoảng 22 giờ đêm 17-10, ngay sau khi nhận được nguồn tin báo, lực lượng Công an huyện Diễn Châu đã kiểm tra chiếc xe khách chạy hướng TP.HCM - Hà Nội và phát hiện Nguyễn Hà Giang Sang (25 tuổi, trú xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đang bế một bé gái bốn tháng tuổi, không phải con đẻ của Sang.

Do vậy, Công an huyện Diễn Châu đã yêu cầu Sang đưa đứa trẻ về trụ sở để làm rõ.



Tại đây, Sang khai nhận bế thuê đứa trẻ này từ TP.HCM ra tỉnh Bắc Giang bàn giao cho một đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em. Đồng thời Sang cũng thừa nhận đây là lần thứ năm Sang nhận đưa các bé từ phía Nam ra Bắc Giang cho bọn buôn bán người và trẻ em.



Nghi can Nguyễn Hà Giang Sang (25 tuổi, trú xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Từ lời khai của Sang, cơ quan Công an huyện Diễn Châu phối hợp với cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Ngô Thị Thủy (46 tuổi, trú xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang). Thủy là "mắt xích" quan trọng trong đường dây nghi bắt cóc, mua bán trẻ em này.



Do đây là đường dây mua bán trẻ em liên tỉnh, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An và để phối hợp với Bộ Công an, Công an TP.HCM và các tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.