Tìm chủ nhân bàn tay lạ “lướt” trên người thiếu nữ

Choàng bật dậy theo phản xạ tự vệ tự nhiên của con gái, chị M. phát hiện dáng một thanh niên vụt chạy trốn. Hoảng hốt, M. co rúm người khi biết cái vừa “lướt” trên người mình là... bàn tay táy máy của gã thanh niên kia. Chị M. cố kêu lên nhưng chỉ ấm ớ vài tiếng rồi ngồi thở dốc. Vẻ mặt thất thần cộng với lời kể tiếng được tiếng mất của chị M. khiến người thân trong gia đình đồn rằng chị bị làm nhục khi đang ngủ nên lập tức gọi điện đến số máy của CS113 báo tin: “Có vụ hiếp dâm xảy ra tại nhà..., địa chỉ...”. Lúc đó khoảng 17 giờ 20 ngày 6/5.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm CS113 CATP Đà Nẵng thông báo ngay đến CA địa phương nơi xảy ra vụ việc để xác minh, giải quyết. Bước đầu vụ việc được ghi nhận, trong lúc nằm ngủ, chị M. bị một thanh niên lẻn vào giở trò sàm sỡ rồi bỏ trốn khi chị M. choàng tỉnh, đồng thời xác định không có chuyện chị M. bị cưỡng hiếp như tin đã báo.

Tiếp tục tìm hiểu mới hay sự cố “bàn tay lạ” trong giấc ngủ chiều của chị M. lại do “ông trời” và cả “ông điện”. Theo lời kể của chị M., do hôm đó thời tiết quá oi bức, trong khi khu vực nhà chị lại bị cúp điện nên lỡ mất giấc ngủ trưa. Đến chiều cùng ngày (khoảng 17 giờ) mới có điện trở lại nên chị M. tranh thủ chợp mắt một tí, chẳng dè lại quá giấc nồng cho đến khi phát hiện “bàn tay lạ”.

Những tưởng hành tung “bàn tay lạ” kia sẽ vẫn là bí mật với chị M. thì thật bất ngờ khi một người hàng xóm cho hay vào thời điểm xảy ra sự việc có thấy Đ.V.Q (trú cùng xóm) chạy từ nhà chị M. ra. Tuy nhiên, do Q. và chị M. có quan hệ bà con nên người hàng xóm cứ nghĩ việc Q. vào nhà chị M. là chuyện bình thường, nhưng khi biết chuyện “động trời” kia mới sinh nghi. Từ thông tin này, khi bị “nắm đầu”, Q. buộc phải khai thật chính mình là thủ phạm của “bàn tay lạ” đã “lướt” trên người chị M. Lý giải về hành vi của mình, Q. cho biết do thấy chị M. đang ngủ say trong bộ đồ cũng khá mát và thoáng nên cậu ta nghĩ ra trò... đùa ẩu và tai tiếng này.

Dĩ nhiên, sau đó Q. phải xin lỗi chị M. Có lẽ sau sự cố này hẳn chị M. chẳng còn dám ăn mặc đồ mát mẻ dù trời có nóng bức hay cúp điện. Còn Q., chắc cũng không bao giờ dám đùa ẩu theo cái kiểu như người ta vẫn nói “tay ải tay ai” nữa...



Theo Công an Đà Nẵng