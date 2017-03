Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tạm giữ 2 chiếc điện thoại di động, là tang vật của vụ án cướp giật tài sản có đặc điểm như sau: Điện thoại Vinaphone do Trung Quốc sản xuất, vỏ màu đen có số IMEI: 3550320308104; Điện thoại 1202 do Nokia sản xuất, vỏ màu đen có số IMEI: 99829109999451.

Công an huyện Sóc Sơn đề nghị ai là chủ sở hữu đồ vật nói trên, liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Sóc Sơn, địa chỉ: thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, điện thoại: 0.438.850.277 để giải quyết.

Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tìm chủ sở hữu các phương tiện sau: Xe ATTILA- BKS: 29P2-7049, SK: 737137; SM: 737137; Xe Honda- BKS: 29F3-8862,SK: 1013003; SM: 1013004; Xe DREAM- BKS: 33K5- 5449, SK: 00081178; SM: 21007002; Xe ATTILA- BKS: 29U6-6259, SK; SM: 016495; Xe SUNFAT- BKS:không, SK; SM: 932918; Xe BEST- BKS: 36L1-2948, SK: 152615; SM: 220002615; Xe SYM- BKS: 29P8-5730, SK: 050956; SM: 0505956; Xe WAVE ZX- BKS: 28F4-1324, SK: 001224; SM: 01701678; Xe DREAM- BKS: 29N9-6053, SK; SM: 3074577; Xe SUZUKI VIVA- BKS: 29K2-5803, SK; SM: 113240; Xe NOUVO- BKS: 16K9-2365, SK: 002212; SM: 02212; Xe WAYXIN ZS- BKS: 29X4- 2113, SK; SM: 005817; Xe WAVE- BKS: 30F7- 8269, SK; SM: 00736; Xe WAVE LONCIN- BKS: không, SK: 1312214; SM: 01312214; Xe WAVE S- BKS: không, SK: 06738; SM: 006738; Xe WAVE- BKS: không, SK: 1006406; SM: 0005625; Xe máy SUPE WOUL-BKS: 29N4-6108, SK; SM: 02023393.

Ai là chủ sở hữu liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Cương, Công an phường Trung Hòa để giải quyết. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai đến nhận, đơn vị sẽ giải quyết theo luật định.

Theo ANTĐ