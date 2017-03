Tìm chủ sở hữu xe máy Lifan

Công an phường thông báo ai là chủ sở hữu của chiếc xe máy trên mang giấy tờ có liên quan đến Công an phường Tứ Liên để giải quyết. Trong 1 tháng kể từ ngày ra thông báo không có ai đến nhận, công an phường sẽ xử lý theo luật định.

Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại: 043.891124 hoặc: 0936737777 gặp đồng chí Đinh Tiến Đại.

Theo CAND