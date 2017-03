Tìm được người nổ súng tại TP Tam Kỳ

18 giờ ngày 5-3, Đức cùng Nguyễn Văn Minh (SN 1974, trú phường An Mỹ, Tam Kỳ, cán bộ Ban Giải tỏa đền bù TP Tam Kỳ) cùng một số người nhậu tại quán Sơn Lâm (phường An Sơn, Tam Kỳ). Trong khi nhậu, Đức và Minh xảy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, Đức điều khiển ô tô của công ty về TP Đà Nẵng.

Khi xe chạy tới ngã tư Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng (TP Tam Kỳ), thì Minh dùng mô tô đuổi theo chặn, dùng đá đập bể kính ô tô. Bất ngờ, Đức mở nắp xe lấy ra một khẩu súng đứng giữa đường Hùng Vương bắn chỉ thiên uy hiếp Minh. Minh hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Sau khi bắn xong, Đức tiếp tục lái xe về TP Đà Nẵng.

Hàng trăm người dân nghe nổ súng đến xem, gây hỗn loạn tại ngã tư nhiều giờ.

Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ khẩu súng (vũ khí công cụ hỗ trợ) có giấy phép sử dụng đã hết hiệu lực từ tháng 12-2005.