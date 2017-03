Tìm được ô tô tông xe cảnh sát rồi bỏ chạy

Chiếc xe vi phạm bị CSGT ghi hình

Theo công an, qua truy tìm, CSGT phát hiện chiếc xe bán tải vi phạm đang nằm tại một trung tâm bảo hành ô tô của hãng Ford trên đường Lê Duẩn, TP Pleiku. Khi công an tìm thấy, xe bị móp méo, hư hỏng nhiều bộ phận, biển số đã được tháo. Công an đã lập biên bản, đưa chiếc xe tang vật về trụ sở tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.



Như chúng tôi đã thông tin, khi phát hiện xe bán tải vi phạm tốc độ, CSGT đã ra hiệu dừng xe nhưng Đạt tăng ga bỏ chạy. CSGT dùng xe đặc chủng truy đuổi, ép chiếc ô tô vi phạm vào lề đường thì Đạt nhấn ga tông thẳng vào xe công vụ rồi tiếp tục bỏ trốn.

Công an đang truy tìm Đạt để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.