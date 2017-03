Tìm được xe bị trộm nhờ CSGT thông báo sang tên

Trước đó, ngày 7-11-2015, chị T. chạy xe tay ga hiệu Vision, biển số 59 N2- xxxxx đến nhà người bạn ở xã Long Trạch (Cần Đước, Long An).

Chị trò chuyện với bạn chưa đầy năm phút quay ra cửa thì chiếc xe máy không cánh mà bay.

Gần chín tháng qua tưởng rằng đã mất luôn tài sản thì bất ngờ ngày 4-8, chị T. được Công an quận 4 thông báo Đội CSGT Công an quận đang tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký, sang tên xe Vision 59 N2-xxxxx. Theo Thông tư 15 của Bộ Công an, nếu trong vòng 30 ngày chị T. không tranh chấp, khiếu nại gì thì sẽ giải quyết cho người đang sử dụng xe.

Khi chị T. đến trình bày đây là xe bị trộm cắp, Đội CSGT Công an quận 4 không cho đăng ký mới và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Qua xác minh ban đầu, do chị T. cất giấy tờ xe trong cốp nên nhóm trộm cắp đã mang xe đến một tiệm cầm đồ ở quận Bình Thạnh. Sau đó, chủ tiệm bán xe này cho một người dân ở phường 13, quận 4 rồi người này đến công an làm thủ tục sang tên.

Hiện cơ quan điều tra đang truy xét băng nhóm trộm cắp xe máy và mang đến các tiệm cầm đồ tiêu thụ .