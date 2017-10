Tìm nghi can chủ xe ba gác giết người ở quận 10

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ giết người xảy ra trưa 1-10 bên hông BV Nhi đồng 1 (khu vực mũi tàu đường Ba Tháng Hai - Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10).

Theo cảnh sát, vào thời điểm trên một nhóm người hành nghề nhặt phế liệu ngồi nhậu sau đó phát sinh mâu thuẫn và một người đã dùng dao đâm chết đối phương.



Cảnh sát đang truy tìm nghi can vụ giết người trên vỉa hè mũi tàu đường Ba Tháng Hai - Lý Thái Tổ (quận 10). Ảnh: CA

Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng nghi vấn là nam trung niên khoảng 45 tuổi, người gầy, cao khoảng 1,7 m, da đen, tóc đen, hói ở trán, sau lưng có hình xăm lớn.

Người đàn ông này được xác định là tên Trừ (hoặc Chù), tên khác là Chánh (Thanh) là người gốc Hoa, sống lang thang, thường hay sử dụng ba gác nhỏ (có đuôi sơn đỏ) hay xe đạp đi nhặt ve chai, phế liệu kiếm sống.



Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: H. Tâm

Nghi can này thường xuất hiện/ngủ tại khu vực quận 5, 6, 8 và 11 nhất là gầm cầu đường Võ Văn Kiệt, chợ Nhật Tảo, chợ Bình Tiên, Bến xe Chợ Lớn, Bến xe quận 8.



Hiện Công an quận 10 đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng thì liên hệ công an nơi gần nhất hoặc gọi điện thoại đến Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận 10 theo số: 02838659272 hoặc 0918209038 gặp ĐTV Nguyễn Chí Thanh.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào trưa 1-10, một nhóm người sau khi nhậu trên vỉa hè gần giao lộ Ba Tháng Hai - Lý Thái Tổ thì nảy sinh mâu thuẫn, trong khi xô xát một người đã dùng hung khí đâm chết đối thủ.