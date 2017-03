Tìm người bị hại trong vụ đi ăn bị bẻ tay, giật xe

Cô gái này không đồng ý và có hành động chống trả. Bực bội, Hải bất ngờ xô cô gái ngã nhào xuống đất rồi cướp luôn chiếc xe, đem bán.

Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT/CAQ4 cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Cướp tài sản” vào ngày 9-9-2015 tại 76/11 Tôn Thất Thuyết P16/Q4 do Nguyễn Duy Hải (19 tuổi, Q4) thực hiện.

Sự việc xảy ra khoảng 19 giờ, anh Giang Văn Luận (46 tuổi, ngụ ấp 14, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) đưa xe máy biển số 83H6-2363 cho Đặng Quốc Tuấn (26 tuổi, ngụ phường 16, quận 4) và Nguyễn Thị Thanh Đào đi mua đồ ăn.



Lúc đến quán ăn, Tuấn vào quán còn Đào ngồi trên xe đợi bên ngoài. Lúc này, Hải đứng gần đó thấy vậy nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy.

Hải tiếp cận Đào rồi hỏi: “Ê xe của ai cho tao mượn chút” rồi nhanh tay mở chìa khóa xe nhưng Đào không cho. Bị Đào chống trả, Hải khống chế, bẻ tay, xô Đào ngã nhào xuống đất rồi cướp chiếc xe chạy mất.

Sau đó, Hải cùng ba người bạn đi bán chiếc xe chạy đi đón Vũ Đình Hoàng và Nguyễn Thị Thanh Thúy đến nhà Nguyễn Hoàng Sơn bán xe với giá 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa nhận tiền thì Hải, Hoàng và Sơn đã bị Công an quận 4 mời lên trụ sở làm rõ, riêng Thúy bỏ trốn.

Hiện chiếc xe tang vật đã được Công an quận 4 phát hiện và đang lưu giữ. Tuy nhiên, những bị hại trong vụ cướp giật trên đã rời khỏi địa bàn, công an không liên lạc được. Hiện Công an quận 4 (TP.HCM) đang thông báo ai là bị hại trong vụ cướp này hoặc biết thông tin liên quan có thể liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 4, TP.HCM theo SĐT: 0839400019 để phối hợp giải quyết.