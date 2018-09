Tìm ra 6 người tung tin vỡ đập thủy điện làm dân hoảng loạn

Sáu người “dùng miệng thông báo”, lên Facebook tung tin sai về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ được xác định là: Vũ Văn Phúc (30 tuổi), Nguyễn Quang Trung (27 tuổi, cùng trú tại khối Hòa Trung, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương), Vi Thanh Định (21 tuổi), Lô Bảo Ngọc (19 tuổi, trú tại bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương), Phan Thị Trân (36 tuổi, trú bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương), Phan Duy Tùng (31 tuổi, trú bản Quang Yên, xã Tam Đình, huyện Tương Dương).



Từ việc tung tin thất thiệt vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, người dân hoang mang, lo lắng, bỏ chạy lên núi.

Công an huyện Tương Dương đã triệu tập 6 người trên để lấy lời khai.



Các đối tượng đã gỡ, xóa các thông tin đăng sai trái trên Facebook cá nhân và các nhóm.

Như đã đưa tin, sáng 31-8, khi thủy điện Bản Vẽ và các nhà máy thủy điện ở miền Tây Nghệ An đang xả lũ thì hàng trăm người dân huyện Tương Dương nghe, đọc được thông tin vỡ đập thủy điện nên đã vội vã, không kịp mang theo tài sản, hốt hoảng bỏ chạy lên núi cao lánh nạn. Nhiều người ôm con nhỏ, đưa người già lên núi trốn lũ.



Công an triệu tập và lấy lời khai những người tung tin sai về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: NTV

Ông Nguyễn Văn Hải- Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đã đích thân vào tận hồ thủy điện Bản Vẽ kiểm tra thực tế, xác định thủy điện Bản Vẽ vẫn an toàn và bác tin đồn ác ý trên. Sau khi cán bộ, chính quyền địa phương thông báo, giải thích, người dân đã quay trở về nhà.



Trả lời báo chí, Thượng tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương, cho biết, nếu xét thấy hậu quả của việc tung tin là nghiêm trọng thì có thể xử lý hình sự. Nếu không nghiêm trọng thì sẽ xử phạt hành chính.

-Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã xác minh, tham mưu cho chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn xử phạt hành chính anh Lương Ngọc Tuấn (38 tuổi, là kỹ sư tổ sửa chữa Nhà máy Thủy điện Nậm Mô, quê xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có hành vi lên mạng xã hội tung tin giả làm người dân hoang mang, lo lắng.



Đập thủy điện Bản Vẽ xả lũ và an toàn

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 22-7, trên trang Facebook “Vi Phượng” đăng tải một số hình ảnh về mưa lũ trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn. Sau đó, Facebook “Ngoc Tuấn Lương” đã vào bình luận dưới các ảnh có nội dung: “Đê mường mộc cách nậm mô 90 cây sắp vỡ, khả năng thị trấn mx xóa sổ trong đêm nay. A e di dời đi còn kịp. Lưu lượng về qua Thủy điện Nậm Mô 1200m3/s, tăng gấp đôi lúc chiều. Đường vào bản cánh ngay lúc này đã biến mất khỏi tầm nhìn”.



Thời điểm đó, Nhà máy Thủy điện Nậm Mô (thuộc xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) đang tiến hành xả lũ theo quy trình, nước sông trên sông Nậm Mộ ở huyện Kỳ Sơn đang dâng cao.

Với nội dung bình luận trên, nhiều người dân ở huyện Kỳ Sơn đọc được đã hoang mang lo lắng và một số người dân đã di dời tài sản trong đêm, chạy lên điểm cao…