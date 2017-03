Tìm ra băng cướp chuyên dùng súng tấn công cây xăng

Theo Như Phú (NLĐ)



Sau gần nửa tháng lập chuyên án và truy xét, chiều 11-8, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt được một đối tượng thuộc băng nhóm chuyên dùng súng tấn công các cây xăng. Y là Trần Thanh Phong, SN 1985, ngụ ấp Kiến Điền, xã An Điền, huyện Bến Cát - Bình Dương. Thông tin ban đầu, qua khám xét tại nơi cư ngụ của Phong, công an thu giữ một khẩu súng Rulo và nhiều viên đạn. Hiện Công an đang tiếp tục truy xét 3 đối tượng là đồng bọn của Phong. Trong đó 2 đối tượng quê Tiền Giang, một đối tượng quê huyện Bến Cát – Bình Dương. Được biết băng nhóm này táo tợn cướp tiền vì nghiện hút.Thông tin bắt được đối tượng trên đã lan truyền nhanh chóng ở Bình Dương, nhiều chủ cây xăng rất vui mừng. Trước đó, nhiều cây xăng ở đây đã đóng cửa nghỉ sớm hơn thường lệ vì lo sợ bị cướp dùng súng tấn công. Vụ việc nghiêm trọng đã khiến Công an tỉnh Bình Dương phải lập chuyên án truy bắt băng nhóm này.Theo điều tra, băng nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ cướp ở các cây xăng. Điển hình, tối 28-7-2013, trong vai khách đổ xăng, 2 đối tượng trong băng cướp này chạy xe máy tiến vào cây xăng Ánh Sáng, đóng tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát. Một trong hai đối tượng mặc áo mưa bước tới dí súng vào đầu bà Huỳnh Thị Lan (chủ cây xăng) đang ngồi đếm tiền. Dù bà Lan đã giơ tay đầu hàng nhưng tên cướp vẫn bóp cò. Đạn bay ra xuyên thủng một thùng nhớt gần đó. Bà bỏ chạy, tên cướp vớ cọc tiền khoảng 40 triệu đồng rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát. Theo điều tra, trước đó khoảng 2 giờ, 2 đối tượng này cũng đã dùng súng định cướp xe máy của một phụ nữ mang bầu đang chạy trong KCN Mỹ Phước 1 (huyện Bến Cát).Vụ việc bị bảo vệ KCN phát hiện nên hai tên này cướp không thành và bỏ chạy. Khi bảo vệ truy đuổi chúng đã nổ súng. May mắn đạn phóng ra dội xuống mặt đường rồi găm vào một biển quảng cáo gần đó, không làm ai bị thương.Trước đó, rạng sáng 30-6, băng này cũng đã dùng súng bắn thị uy rồi giật 1,5 triệu đồng trên tay của nhân viên bơm xăng tại Trạm xăng dầu Thái An (Quốc lộ 13, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát).