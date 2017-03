Tìm ra nhóm làm nhục teen nữ ở nhà vệ sinh

Liên quan đến video làm nhục nữ sinh xuất hiện trên mạng xã hội ngày 28/5, cô giáo Nguyễn Thị Sinh (Hiệu trưởng trường THCS Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ) đã xác nhận, nhóm gây nên vụ việc chính là học sinh của trường THCS Nông Trang. Cô Sinh cho biết, vụ việc vừa xảy ra khoảng 10h, đúng vào ngày bế giảng năm học của trường.

Nạn nhân bị trong video là nữ sinh tên B.N, học lớp 9B. Nữ đối tượng đánh em N. trong video tên Trà. Cô Sinh xác nhận, Trà không phải là học sinh của trường Nông Trang. “Đối tượng này đã lợi dụng lễ tổng kết đông người rồi trà trộn vào”, cô Sinh nói.

Cũng theo cô hiệu trưởng, nguyên nhân dẫn đến vụ làm nhục này có thể là do các nữ sinh nói xấu nhau nhưng chưa rõ giữa ai với ai.



Hình ảnh nữ sinh H.B.N bị đánh đập, bắt lột áo (Ảnh cắt từ clip) .

Theo cô Sinh, sau khi Trà vào trường, đã kéo em N. vào khu vệ sinh nữ để hành hung. Đám đông vây quanh lúc đó cũng là học sinh của trường. Có người là bạn cùng lớp với N.. Người quay video là một nam sinh lớp 9 ở trường. Nam sinh này là người nói: “Cởi áo ra!” trong video. Chính Trà là người tung video lên trang mạng xã hội cá nhân vào khoảng 12h trưa 28/5.

Sự việc nghiêm trọng như vậy nhưng tất cả học sinh chứng kiến đã không hề báo cáo với thầy cô. Chỉ khi mọi việc xong xuôi, gia đình nữ sinh N. mới biết.

Bố của N. vẫn thường xuyên đến đón con ở cổng trường. Sau khi nữ sinh này bị làm nhục, em đã kể tất cả mọi chuyện với bố. Gia đình N. lập tức thông báo tới nhà trường.



Mạng xã hội xuất hiện clip làm nhục nữ sinh.

Cô Sinh khẳng định, vừa nhận được tin, ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo ngay cho công an phường Nông Trang vào cuộc. Nhà trường cũng lập tức mời phụ huynh của những em học sinh có mặt trong video đến trao đổi, làm rõ sự việc và viết cam kết. Theo cô Sinh, những học sinh này đều là học sinh lớp 9. Đây là ngày cuối cùng của các em ở cấp trung học cơ sở.

“Chúng tôi rất buồn và đang phân vân cách thức xử lý với những em học sinh này. Các em đã học hết cấp và đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới để lên cấp 3”, Hiệu trưởng trường THCS Nông Trang nói.

Cô Sinh cho biết thêm, các cơ quan chức năng cùng nhà trường, phụ huynh đã có buổi họp. Công an cũng đã triệu tập Trà lên làm việc. Sự việc có thể được công an phường Nông Trang chuyển lên công an TP Việt Trì (Phú Thọ) để làm rõ.

