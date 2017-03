Tìm ra tung tích thi thể không đầu nhờ chiếc sim ngâm nước

Công an phường Phúc Thắng (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa làm rõ vụ tìm thấy thi thể người bị mất đầu và tay, chân xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều trung tuần tháng 9, tại trạm bơm trung tâm phường Phúc Thắng, anh Chung thấy vật gì đó mắc vào cần câu của mình khá nặng. "Khi kéo lên không ai phát hiện là thi thể vì trông như một thân cây đã mục. Đến khi tôi kéo tấm vải quấn bên ngoài, mọi người hoảng sợ khi phát hiện đó là một thi thể đã bị mất đầu và tay, chân”, người đàn ông đi câu nói.

Thi thể được những người câu cá phát hiện ở gần trạm bơm.

Khi mọi việc đang trong quá trình xác minh, 22h cùng ngày hôm đó, một gia đình đến trụ sở công an trình báo khoảng 10 tháng trước, người thân của họ có đến khu vực phường Phúc Thắng nhưng không thấy trở về. Người này có mặc chiếc áo màu xanh bộ đội trùng khớp với chiếc áo trên thi thể phát hiện.

Khám nghiệm tử thi, pháp y tìm thấy chiếc điện thoại trong túi áo của nạn nhân. Chiếc sim điện thoại trong máy vẫn hoạt động khi lắp sang một chiếc máy khác.

Cảnh sát gọi vào số điện thoại lưu trong máy thì nhận ra người thân của nạn nhân xấu số đang có mặt tại cơ quan công an.

Theo người nhà, nạn nhân là Phong (52 tuổi ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) làm nghề sửa chữa ôtô. Trước khi mất tích, Phong có đi uống rượu tại nhà một người bạn nhưng không thấy trở về.

Chứng cứ từ phía người nhà và kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn tới cái chết của người đàn ông này là do say rượu nên đã lái xe rơi xuống sông, thi thể sau đó bị cuốn trôi và mắc lại tại khu vực trạm bơm. Do thời gian quá lâu nên đầu và các chi đã bị phân hủy và rụng mất. Phần thân do có mặc áo dày nên giữ lại được.