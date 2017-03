Tìm thân nhân nam thanh niên chết dạt bờ biển

Trưa nay, đại diện UBND xã An Hải (huyện Lý Sơn), cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện xác một thanh niên đang trong quá trình phân hủy, dạt vào bờ biển tại đây.



Ngư dân Huỳnh Văn Tiễn (ở xã An Hải) cho biết, sáng nay trong lúc đang đánh cá tại khu vực Hang Câu thì anh phát hiện xác chết này.



Nhận được tin báo, Công an huyện Lý Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng 328 đến lập biên bản, phong tỏa hiện trường. Khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể là nam, khoảng 20 tuổi, cao hơn 1,7m, đang trong quá trình phân hủy, trên người có mặc quần lót, áo thun carô màu trắng, trong túi có 108.000 đồng.



Được biết, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, chính quyền địa phương đã tiến hành mai táng thi thể và lưu giữ lại trang phục để sau này thân nhân có thể tìm kiếm, nhận dạng.





Theo Nghĩa Bình ( VTC News)