Tìm thấy bé gái lớp 6 'mất tích' bí ẩn

Người dân hiếu kỳ đứng trước trụ sở công an phường.

Theo lời kể của ông Quang, bé gái Trần Lê Hồng N, đang học lớp 6 trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo - TP Nha Trang. Đêm 9-3 không thấy cháu về nhà nên gia đình đã đi tìm và dò hỏi khắp nơi về tung tích bé gái.

Trưa 10-3, nhận tin có người nhìn thấy tốp thanh niên đưa bé lên ô tô đi theo hướng các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời phát hiện chiếc mũ của cháu N tại nơi ở một cô gái gần nhà, gia đình đã tìm cách tra hỏi, nhưng cô này phủ nhận việc liên quan đến việc N mất tích. Một số nhân chứng còn cho biết đã nhìn thấy bé gái N cùng ngồi ăn uống với nhóm thanh niên (có cả nam và nữ) sát nơi ở của cô gái này.

Cuối cùng với sự giúp sức của bà con lối xóm, gia đình bé N đã đưa nghi can này lên trụ sở công an phường. Tại công an phường, cô này liên tục kêu oan.

Ngay sau khi nhận tin của người dân cho biết có 2 cô gái (nhà ở Chụt, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) đã đưa bé N ra bến xe lên ô tô đi Buôn Hồ (Đăk Lăk), 17 giờ ngày 10-3, gia đình bé N đã thuê tắc xi đuổi theo, đồng thời điện cho người quen tại Buôn Hồ phối hợp “giải cứu” bé gái.

Kết quả, gia đình đã tìm được bé gái đang bị 2 cô gái kia đưa vào “tạm trú” trong một khách sạn tại Buôn Hồ.

Tại nhà riêng ông bà nội của bé, bà Nguyễn Thị Em cho biết: “Là người trực tiếp cùng các cháu trong gia đình đi Buôn Hồ đón cháu về, do tinh thần cháu còn rất sợ hãi, nên không hỏi cụ thể. Mọi việc nhờ công an làm rõ, may mắn được nhiều người giúp đỡ nên đã tìm được và đưa cháu về với gia đình là vui sướng rồi”.

Ông Trần Văn Trung, Trưởng công an phường Vĩnh Trường cho biết công an phường sẽ làm việc cụ thể với gia đình và các nhân chứng để xác minh làm rõ vụ việc trên, đồng thời báo cáo lên công an thành phố Nha Trang.