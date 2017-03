Tìm thấy gần một triệu USD bị mất tại sân bay Nội Bài

Sáng 12-11, Techcombank làm thủ tục chuyển cho ngân hàng HSBC ở Singapore hai bao chứa ngoại tệ qua chuyến bay SQ175 của Hãng hàng không Singapore Airlines. Sau khi kiểm tra qua máy soi, hàng được cất vào tủ sắt an toàn thuộc kho transit của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Khi chuẩn bị đưa hàng ra sân bay, một nhân viên phát hiện kiện hàng nặng 20,6 kg chứa 996.000 USD đã mất trong khi khóa tủ sắt an toàn vẫn còn nguyên, không có dấu vết bị cạy, phá . Công an và an ninh sân bay đã phong tỏa hiện trường, đến khoảng 15 giờ thì tìm thấy kiện hàng tại kho tài liệu tồn của công ty (cách địa điểm cất hàng chỉ vài mét), còn nguyên niêm phong của ngân hàng nhưng đã được giấu kín trong một thùng carton.

Công an đã thẩm vấn và lấy dấu vân tay của hơn chục nhân viên có liên quan để điều tra.