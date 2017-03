Tìm thấy hai tay nạn nhân trong vụ xác chết không đầu

Cơ quan công an đã phát hiện thêm được 2 cánh tay người tại một hố ga của ngôi nhà đang xây, cách nơi phát hiện xác chết khoảng 30m. Việc công an tìm kiếm 2 cánh tay của nạn nhân ở khu vực xung quanh tiếp tục thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân hiếu kỳ. Tìm được cánh tay của người đã mất sẽ giúp việc xác định danh tính nạn nhân thuận lợi hơn, đồng thời cung cấp manh mối cho cơ quan công an phá án.

Một số người dân quanh khu vực cho hay, do nơi tìm thấy xác nạn nhân là khu vực họp chợ, thường có nhiều người vô gia cư cư ngụ, vốn ít được người dân quan tâm, cộng với trời giá rét nên đã không phát hiện xác nạn nhân sớm hơn. Ông Nguyễn Văn Tho, Chủ tịch UBND phường Quán Trữ (Q.Kiến An) cho biết: Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chiều ngày 7/1/2011, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho chính quyền địa phương tổ chức tang lễ theo quy định pháp luật. Hiện UBND phường phối hợp với cơ quan công an tổ chức vận động người dân trên địa bàn tố giác tội phạm và tiếp tục việc tìm kiếm phần thi thể còn lại của người bị sát hại.

Theo H. Hoan (LĐO)