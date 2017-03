Tìm thấy iPhone 4S của nạn nhân

Ngày 14-3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết liên quan đến vụ án Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê Bình Thuận) bắt cóc, sát hại bạn học Lưu Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân), cơ quan điều tra đã tìm thấy chiếc ĐTDĐ iPhone 4S của nạn nhân Đạt.

Theo lời khai của nghi phạm, sau khi gây án, An gửi xe Yamaha Ultimo của Đạt ở một bãi xe tại đường Thăng Long, còn chiếc ĐTDĐ iPhone 4S của nạn nhân, An vứt ở một mương nước tại phường 4, quận Tân Bình.

Theo một nguồn tin, tại cơ quan điều tra, An lạnh lùng kể lại quá trình sát hại người bạn thân từng giúp đỡ mình. Theo đó, tối 26-2, An chủ động gọi rủ Đạt đến nhà trọ của mình ở phường 4, quận Tân Bình. Sau khi hàn huyên, biết gia đình Đạt có khoản tiền lớn gửi ngân hàng, An nảy sinh ngay ý định bắt cóc bạn tống tiền gia đình. Nói là làm, An đi mua chai nước trà xanh, rồi bỏ sáu viên thuốc an thần vào cho bạn uống khiến nạn nhân mê man. Sau đó An bỏ Đạt vào bao tải dùng chính xe máy của Đạt chở đến cầu Phú Mỹ, quận 7. Tại đây, vì thành cầu khá cao nên An phải dùng sức nhiều lần mới quăng được nạn nhân xuống sông.





Nguyễn Kim An

Sau khi gây án, biết gia đình nạn nhân đã trình báo công an và biết chắc nếu nhận tiền sẽ bị bắt nhưng An vẫn tiếp tục dùng SIM của nạn nhân nhắn khoảng 90 tin nhắn đe dọa, tống tiền khiến gia đình, công an vẫn tưởng còn có kẻ khác thực hiện.

Trước khi thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp An vào trưa 11-3, tung tích về chiếc xe máy và ĐTDĐ của nạn nhân vẫn còn trong vòng bí ẩn. Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp thì An chính là người cuối cùng gặp nạn nhân. Bởi sau khi nạn nhân Đạt mất tích, gia đình đã lên Facebook, phát hiện cuộc trò chuyện gần nhất của An với Đạt, nội dung cuộc trò chuyện là An hẹn, rủ Đạt gặp mặt vào tối 26-2, chính là tối nạn nhân bị mất tích. Từ thông tin quan trọng này cùng những chứng cứ khác mà gia đình cung cấp, công an đã bắt khẩn cấp, đấu tranh và An khai nhận toàn bộ quá trình gây án.

T.KHUÊ