Tìm thấy nạn nhân vụ chìm ghe trên sông Tiền

Ngay lập tức lực lượng công an đã đến hiện trường xác minh vụ việc.





Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: HỒNG NAM

Nghi thi thể người mất tích là nạn nhân trong vụ chìm ghe đục chở cá vào khoảng 13 giờ ngày 16-1 trước đó trên sông Tiền (thuộc thủy phận ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ) nên cơ quan công an đã thông báo cho người nhà nạn nhân đến và xác định đó chính là anh Dương Hữu Trọng (25 tuổi).

Người nhà anh Trọng đã đem thi thể anh về an táng và không yêu cầu gì thêm. Trước đó ngày 17-1, người nhà nạn nhân đã thuê người tìm thấy chiếc ghe đục chín tấn chìm hôm trước, trục vớt đưa ghe vào bờ và xác định đó chính là ghe của mình.

Thông tin vụ việc, vào khoảng thời gian trên, ông Bảy Thép, một người dân ở ấp An Long, xã An Bình, đang nằm trên võng của một quán nước gần bờ sông thì thấy một chiếc ghe đục chạy giữa sông, ông vừa quay đầu đi một lúc thì không thấy chiếc ghe đó nữa mà thấy có hai người kêu cứu. Thấy vậy, ông đã hô hoán mọi người gần đó đến giúp rồi chạy về nhà lấy xuồng máy chạy ra cứu người.

Lúc ông Thép đẩy xuồng xuống sông thì chỉ còn thấy có một người đang kêu cứu nhưng khi ông chạy xuồng máy ra đến nơi thì không thấy ai hết, chỉ thấy có nửa cái thùng phi và vài tấm ván nổi trên mặt nước. Lúc này gió to, sóng lớn nên ông Thép đã nhanh chóng vào bờ báo ngay cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đội CSGT trật tự và cơ động Công an huyện Long Hồ và Đội Tuần tra đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt, dùng canô chuyên dụng cùng với ông Bảy Thép ra chỗ chìm ghe để tiếp tục tìm kiếm.

Một số người trên sà lan cạp cát gần đó cho biết thời điểm trên họ cũng có thấy một người kêu cứu, họ đã cho sà lan ngưng hút cát và chạy đến nhưng không thấy ai. Sau hơn ba giờ tìm kiếm, lực lượng công an và người dân không phát hiện dấu vết gì do lúc đó nước đang lên, dòng chảy rất mạnh, buộc lực lượng công an phải dừng tìm kiếm.

Nạn nhân mất tích được xác định tên Dương Hữu Trọng (25 tuổi, quê Đồng Tháp). Hằng ngày anh Trọng điều khiển ghe đục chín tấn đi mua cá của những người nuôi cá bè ở xã An Bình về bán lại cho những vựa cá ở các xã khác. Ngày xảy ra sự cố, anh Trọng lấy ghe đục đi mua cá khoảng 10 giờ mà đi chỉ có một mình, thường thì đến 13 giờ là giao cá xong, tùy con nước mà đến 15 hoặc 16 giờ là về nhà. Nhưng lúc 13 giờ bạn hàng gọi hối giao cá nên cha của anh Trọng gọi điện thoại cho anh nhưng điện thoại tắt máy, không liên lạc được.

Cha của anh Trọng rưng rưng nước mắt cho biết thêm anh Trọng từng đi biển 3-4 năm, bơi lội rất giỏi nhưng không hiểu sao lại xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.