Tìm thấy phù điêu bị trộm của họa sĩ Lê Bá Đảng

Tác phẩm bị mất cắp là một tác phẩm phù điêu bằng gốm được họa sĩ Lê Bá Đảng thực hiện tại làng cổ Phước Tích vào thời gian ông về nước cách đây vài năm. Tác phẩm được trưng bày trên giá ở tầng 2.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã điều tra và xác minh qua camera thì phát hiện ông Nguyễn Ngọc T. (54 tuổi) đường Bùi Thị Xuân, TP Huế là thủ phạm lấy phù điêu. Công an TP Huế đã mời ông T. về làm việc và trả lại nguyên vẹn phù điêu cho trung tâm. Tại cơ quan điều tra, ông T. khai nhận do đau lòng khi nghe tin họa sĩ Lê Bá Đảng mất, lại hâm mộ những tác phẩm của cố họa sĩ nên trộm phù điêu về làm kỷ niệm. Hiện vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

VẠN AN