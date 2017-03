Tìm thấy thi thể công nhân Công ty than Vàng Danh bị mất tích

Theo đó, khoảng 5 giờ sáng 19-6-2016, một người dân tại xã Điền Công phát hiện một thi thể tại khu vực gần cống Xuôi Tai, thôn 2, xã Điền Công và báo với chính quyền địa phương.

Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa về BV Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí để nhận dạng, tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả nhận dạng và khám nghiệm tử thi xác định được thi thể anh Hoàng Văn Công (SN 12-12-1987, ở thôn An Biên, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là công nhân của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh. Ngày 16-6, anh Công bị mất tích.

Sáng 16-6, Công ty CP Than Vàng Danh đã có báo cáo với cơ quan chức năng về việc: Công nhân Hoàng Văn Công làm nhiệm vụ vận hành trạm bơm nước sinh hoạt tại khu vực Cánh Gà - Vàng Danh, sau khi hết ca làm việc, bàn giao ca xong, trên đường đi làm về bằng xe máy, khả năng bị ngã xuống suối Vàng Danh, khu vực Cánh Gà - Vàng Danh, bị nước cuốn trôi. (Sáng 16-6, khu vực Vàng Danh có mưa to, suối Vàng Danh có lưu lượng dòng chảy lớn).



UBND TP Uông Bí đã huy động 1.500 lượt người và các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm anh Công

UBND TP Uông Bí đã huy động hơn 1.500 lượt người và các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm anh Công từ ngày 16-6. Khu vực tìm kiếm dọc theo suối Vàng Danh đến xã Điền Công (nơi phát hiện nạn nhân), tổng chiều dài tìm kiếm khoảng 15 km.

TP Uông Bí đã hỗ trợ gia đình nạn nhân kinh phí mai táng theo quy định.